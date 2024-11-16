«Сделала уколы, чтобы выйти на сцену»: Наталья Подольская шокировала признанием после концерта

Певица Наталья Подольская сделала шокирующее признание после своего концерта в Белоруссии. Артистка вышла на связь в личном блоге и заявила, что перед выступлением ей стало плохо, поэтому пришлось даже делать уколы, чтобы выйти на сцену.

15 ноября Наталья Подольская выступила на открытии 20-го фестиваля «Хали-Хало» в Новополоцке. Певица раскрыла, что в 1995 году принимала участие в конкурсе на той же сцене и заняла второе место. Однако в этот раз концерт знаменитости оказался под угрозой — перед вылетом она резко почувствовала себя плохо.

«Вчера я садилась в самолет и плакала от того, что лечу в родную Белоруссию на концерт, а у меня свернуло шею и от боли просто слезы из глаз», — поделилась Наталья Подольская.

Несмотря на свое состояние, артистка все же решила выйти на сцену, но перед этим ей пришлось даже сделать себе уколы и воспользоваться обезболивающей мазью. Наталья Подольская отметила, что именно зрители «по-настоящему вылечили» ее.

«Я сделала несколько уколов и мазалась несколько раз, чтоб хоть как-то выйти на сцену… Но по-настоящему меня вылечили вы, мои дорогие зрители. Спасибо за невероятные эмоции», — высказалась певица и опубликовала в соцсети кадры с выступления.

На обратном пути из Новополоцка в Москву знаменитость также попала в неприятную ситуацию — ее рейс отменили по неизвестной причине. Тогда Наталья Подольская вместе со своим коллективом отправилась домой на машине.

Ранее сообщалось о том, что Наталья Подольская в платье с разрезами оконфузилась на сцене.