«Ушла на наших глазах»: Алена Водонаева сообщила о смерти близкого человека

Телеведущая Алена Водонаева сообщила о смерти близкого человека. Звезда реалити-шоу «Дом-2» вышла на связь в личном блоге и рассказала, что ее страдавшая Альцгеймером бабушка скончалась у нее на глазах.

По словам Алены Водонаевой, она была рядом с бабушкой в момент ее ухода. Журналистка призналась, что все произошло на глазах у нее и брата.

«Бабушка только что ушла. Мы с братом были с ней в этот момент. Просто на наших глазах. Ушла спокойно и тихо», — поделилась Алена Водонаева.

Напомним, Наталья Васильевна пять лет боролась с болезнью Альцгеймера. 87-летняя женщина частично теряла память, забывая события и даже близких. Алена Водонаева рассказывала, что ее бабушка даже не осознает смерть собственного мужа, которого потеряла почти 40 лет назад: «Она сейчас думает, что ее муж жив. А она его похоронила, когда мне 3 года было».

В последние месяцы бабушка Алены Водонаевой жила в пансионате, где была под постоянным наблюдением специалистов. Однако Наталья Васильевна даже не осознавала, где находится: «Иногда думает, что она в санатории и что она там главная, что к ней все приходят по работе». В начале октября состояние женщины ухудшилось.

«Ей совсем плохо. Так грустно… Просто другой человек сейчас. Меня сегодня узнала, маму (свою дочь) — нет», — признавалась экс-участница «Дома-2».

Ранее Алена Водонаева оказалась в больнице из-за проблем с дыханием: «Сказать, что я в шоке от того, что происходит, — не сказать ничего».