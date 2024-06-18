«Ушла легкость и резвость»: Домогаров высказался о самочувствии после 60 лет

Народный артист России Александр Домогаров рассказал о самочувствии в 60 лет. Его слова приводит aif.ru.

«В молодости не хватает ума, опыта и много, много чего еще, что приходит с годами. Но есть сила, резвость, легкость и ощущение “все могу”. В 60 вроде пришел и опыт, и, кажется, даже интересные мысли стали посещать твою голову… Но исчезла легкость, резвость и многое из того, что было в 30. Но я совсем не чувствую себя на 60+», - поделился актер.

Знаменитость подчеркнул, что ему нравится нынешний возраст, однако он старается как можно реже смотреть на себя в зеркало.

Напомним, в мае текущего года Александр Домогаров ушел из Театра имени Моссовета после 30 лет работы. По данным СМИ, поводом для ухода ведущего артиста из труппы стало несогласие с политикой нового худрука Евгения Марчелли и директора Алексея Черепнева.

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