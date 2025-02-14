«Ушла, хлопнув дверью»: Анита Цой зарядила пощечину мужу

Народная артистка России Анита Цой может похвастаться долгим браком — с супругом Сергеем звезда живет вместе уже 35 лет. Отношения пары начались, когда певице было всего лишь 19 лет. В День святого Валентина исполнительница вспомнила о самом необычном свидании с будущим мужем.

Сергей старше Аниты на 14 лет. И во время ухаживаний мужчина перешел к активным действиям, а это сильно смутило певицу.

На втором свидании пара отправилась в ресторан, где мужчина подготовил для любимой сюрприз — выступление цыган. После Цой предложил Аните продолжить вечер брудершафтом. В это время, воспользовавшись моментом, он поцеловал возлюбленную. Артистка была не готова к этому, ее воспитание предполагало более длительное ухаживание.

«Дала Сергею пощечину и, развернувшись, ушла, хлопнув дверью. Но, несмотря на это, узнала смелость и решительность Сергея, и это вызывало во мне волнение и интерес (улыбается)», — с улыбкой рассказала знаменитость mk.ru.

Звезда советует мужчинам удивлять возлюбленных 14 февраля — отправиться в поездку, новое место, продегустировать новые блюда или вина. Главное — проявить фантазию.

Недавно певица призналась, что переживает из-за одиночества 32-летнего сына. У мужчины из-за плотного графика совсем нет времени на свидания.