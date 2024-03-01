Ушла из жизни в 12 лет: участница «Фабрики звезд» сообщила о смерти дочери

Участница «Фабрики звезд» и группы «Нэцке» Аксинья Вержак сообщила о смерти 12-летней дочери. Девочка совершила суицид.

Об этом певица рассказала в шоу Яны Чуриковой, опубликованном на ее YouTube-канале.

Вержак встретила мужа, когда выступала в составе группы. В отношениях на свет появилась дочь. После двух лет брака супруги развелись. До 7 лет дочь жила с матерью, а потом решила уехать к отцу в Эстонию.

Бывший муж Вержак на тот момент создал новую семью, у супруги был сын от прошлых отношений. Певица раз в полгода навещала дочь. У бывшего мужа в новой семье появился еще один ребенок – семья жила в центре Таллина в отличных условиях. О смерти дочери Вержак узнала от родителей.

«Бывший муж позвонил родителям и попросил, чтобы они мне это сказали… Они пришли на следующее утро и сказали: Горе», - вспомнила певица и не смогла сдержать слезы.

Чурикова остановила запись интервью, а когда Вержак вернулась в кадр, то призвала родителей вести ребенка к специалистам в случае каких-либо странностей.

После развода Вержак вышла замуж второй раз, но, несмотря на венчание и свадьбу, брак распался через месяц. Сейчас Вержак не занимается музыкой, она стала мастером по волосам, состоит в отношениях.

Ранее сообщалось о суициде целителя Виктора Тайпана, лечившего предпринимателя Германа Стерлигова.