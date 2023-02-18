Ушла из жизни бывшая жена Владимира Высоцкого — Людмила Абрамова

Актриса Людмила Абрамова и по совместительству бывшая жена Владимира Высоцкого умерла в 83 года. Об этом рассказал актер Вениамин Смехов.

Смехов отметил, что Абрамова была красавицей, другом, верным поклонником творчества Владимира Высоцкого, а также матерью двух детей от музыканта — Аркадия и Никиты.

Напомним, что Людмила Абрамова известна также по ролям в фильмах «Восточный коридор», «713-й просит посадку», «Не жить мне без тебя».

Ранее мы писали, что умерла возлюбленная Владимира Высоцкого актриса Татьяна Иваненко.