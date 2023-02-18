14:24, 18 февраля 2023
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Ушла из жизни бывшая жена Владимира Высоцкого — Людмила Абрамова
В возрасте 83 лет скончалась бывшая жена Владимира Высоцкого — Людмила Абрамова.
Фото: freepik
Актриса Людмила Абрамова и по совместительству бывшая жена Владимира Высоцкого умерла в 83 года. Об этом рассказал актер Вениамин Смехов.
Смехов отметил, что Абрамова была красавицей, другом, верным поклонником творчества Владимира Высоцкого, а также матерью двух детей от музыканта — Аркадия и Никиты.
Напомним, что Людмила Абрамова известна также по ролям в фильмах «Восточный коридор», «713-й просит посадку», «Не жить мне без тебя».
Ранее мы писали, что умерла возлюбленная Владимира Высоцкого актриса Татьяна Иваненко.
Источник фото:freepik
Источник:Газета.Ru
Автор:Галина СьюТеги:
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