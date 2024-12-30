«Ушла агрессия, которая была защитой от боли»: Ксения Бородина рассказала об отношениях с Николаем Сердюковым

Телеведущая Ксения Бородина подвела итоги 2024 года и рассказала об одном из главных событий, произошедших в ее жизни. В личном блоге знаменитость раскрыла, за что благодарна, и как изменилась после встречи с возлюбленным Николаем Сердюковым.

Ксения Бородина поделилась в соцсети кадрами с женихом и детьми и поблагодарила 2024 год за то, что «все беды обошли стороной», а ее «родные и близкие живы и здоровы». Отдельно экс-ведущая реалити-шоу «Дом-2» высказалась об одном из самых ярких событий — знакомстве с Николаем Сердюковым. По признанию знаменитости, после встречи с избранником ее жизнь изменилась в лучшую сторону, она стала испытывать меньше негативных эмоций.

«Хочу сказать спасибо 2024-му, что я встретила Колю. Ехала вести проект и подумать не могла, что встречу человека, с кем захочу не расставаться больше никогда. С кем мне легко в общении, очень интересно, кто заботится обо мне с таким трепетом и любовью. С кем мое плохое настроение улетучивается, ушла агрессия и злость, которая служила мне защитой от боли», — поделилась Ксения Бородина.

Бывшая ведущая «Дома-2» рассказала, что благодарна за то, что ее дети «счастливые», и у них «есть возможность путешествовать». Также Ксения Бородина обратилась с теплыми словами к маме, друзьям, коллегам и подписчикам, поблагодарив их за поддержку.

Напомним, этим летом телеведущая рассекретила роман с Николаем Сердюковым. Пара активно публикует в Сети совместные фото и видео и демонстрирует свои отношения. Недавно блогер сделал Ксении Бородиной предложение руки и сердца на экскурсии по Эрмитажу в Санкт-Петербурге.

Ранее мы писали о том, что Ксения Бородина рассказала о подготовке к свадьбе с Николаем Сердюковым.