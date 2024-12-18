«Будем сильно суживать круг»: Ксения Бородина рассказала о подготовке к свадьбе

Телеведущая Ксения Бородина активно готовится к свадьбе с блогером Николаем Сердюковым. Знаменитость призналась, что не будет устраивать «пир на весь мир», но и скромное торжество в кругу близких людей ее не устраивает.

«Хочешь в кругу близких, потом все равно начинается история, когда люди пишут: „Ну вы нас же позовете?“ Ты никогда не знаешь, что отвечать на этот вопрос <…> Мы будем сильно суживать круг, конечно, как получится. Но из серии 20 человек точно не выйдет», — разоткровенничалась Бородина в беседе с Пятым каналом.

При этом экс-ведущая шоу «Дом-2» отказалась раскрыть дату свадьбы, но подчеркнула, что торжество состоится в России.

Ранее Ксения Бородина рассказала, что ее дочери тепло приняли нового возлюбленного. Наследницы телеведущей одобрили выбор матери и обрадовались грядущей свадьбе.