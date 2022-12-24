Ушивание желудка довело Масю Шпак до анорексии

Мася Шпак всегда любила поесть, что придавало ее телу упитанность. Однако она решилась на уменьшение объема желудка, после чего килограммы стали исчезать на глазах.

Поклонники обеспокоены состоянием Маси Шпак. Они уверены, что девушка довела себя до анорексии.

Сама же Шпак находится в приподнятом настроении, ей комфортно в своем теле. Есть и не набирать – исполненная мечта для блогерши.

Ранее мы писали, что Мася Шпак впервые после скандального развода показала публике нового красавца-кавалера.