Мася Шпак впервые после скандального развода показала публике нового красавца-кавалера

Блогер Мася Шпак (Ирина Мещанская) весь вчерашний день провела с новым бойфрендом. «Отметили Восьмое Марта. Было очень хорошо», — рассказала она в Instagram. Ирина похвасталась шикарным букетом цветов и добавила, что «проснулась с остатками косметики и счастья на лице».

По словам звезды, это был лучший праздник в ее жизни. Она опубликовала видео, на котором ест десерт со своим молодым человеком, а потом нежно целует его. Блогер выглядит очень счастливой и довольной. Надо отметить, что новый кавалер Ирины тоже довольно спортивного телосложения, но более брутальный, чем экс-супруг Мещанской.