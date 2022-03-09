Мася Шпак впервые после скандального развода показала публике нового красавца-кавалера
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: instagram/ masyashpakofficial
Блогер Мася Шпак (Ирина Мещанская) весь вчерашний день провела с новым бойфрендом. «Отметили Восьмое Марта. Было очень хорошо», — рассказала она в Instagram. Ирина похвасталась шикарным букетом цветов и добавила, что «проснулась с остатками косметики и счастья на лице».
По словам звезды, это был лучший праздник в ее жизни. Она опубликовала видео, на котором ест десерт со своим молодым человеком, а потом нежно целует его. Блогер выглядит очень счастливой и довольной. Надо отметить, что новый кавалер Ирины тоже довольно спортивного телосложения, но более брутальный, чем экс-супруг Мещанской.
«Желаю каждой испытать то счастье, которое я чувствую в данный момент. Пускай это не заканчивается никогда», — подписала видеоролик блогер.
Напомним, что прошлым летом блондинка развелась с бодибилдером Александром Шпаком. Они прожили в браке семь лет и приняли решение дальше идти по жизни отдельно друг от друга. Долгое время Мася Шпак держала в тайне свою личную жизнь и скрывала новые отношения, но все-таки решила раскрыть карты в честь Международного женского дня. Поклонники порадовались за звезду в комментариях.
Фото и видео: instagram