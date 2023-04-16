Ушивает наряды, носит чулки и делает перевязки: Киркоров рассказал о восстановлении после операции

Филипп Киркоров совершил апгрейд своего тела — сбросил лишний вес и сделал пресс с помощью пластики, подтянул лицо и покрасил волосы в блонд. Несмотря на то, что операции были сделаны совсем недавно, певец все равно активно ездит по России с концертами, а также посещает светские мероприятия.

Киркоров признался, что теперь на сцену вынужден выходить в чулках и специальном компрессионном белье. Это необходимо во избежании тромбоза. Поп-король отметил, что также делает регулярные перевязки. Со всеми неудобствами артист справляется вместе с помощницей.

Отмечается, что изменения во внешности добавили дополнительную работу для команды Киркорова. Стилист Максим рассказал, что концертные костюмы нужно было ушивать и переделывать.

«Сидело двенадцать портных днем и ночью, чтобы все было вовремя. Брюки с 58 размера стали 52», — пояснил мастер.

Ранее мы писали, что Филипп Киркоров необычно поздравил Аллу Пугачеву.