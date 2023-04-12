Ушила желудок и завела новые отношения: у Маргариты Суханкиной начался счастливый период в жизни

59-летняя экс-солистка группы «Мираж» Маргарита Суханкина ради похудения ушила желудок несколько лет назад. Она призналась, что благодаря операции до сих пор сохраняет стабильный вес: 71-72 килограмма.

«Когда я весила почти сто килограммов, это был просто кошмар: даже нагнуться не могла. А сейчас прошло два года, я ем, что хочу, живу, как хочу», - поделилась артистка.

Суханкина позволяет себе торты, мясо, но с ушитым желудком невозможно съесть больше, чем туда влезает.

Если она испытывает голод и хочет много съесть, то чувство сытости приходит после двух ложек. Питание получается дробным: обед может происходить в несколько подходов, так как спустя полчаса снова хочется есть.

Еще одно изменение в жизни Суханкиной – это новый мужчина. О нем она рассказала впервые – боялась, «чтобы никто не завидовал».

Избранник нашел контакт с сыном певицы. С появлением мужчины жизнь артистки стала легче.

«Женщине одной тяжело, тем более когда у нее есть дети. У меня здоровенный дом, на мне огромное хозяйство, в котором я половину не понимаю», - призналась она сайту mk.ru.

Об ухажере Суханкина рассказала следующее: он инженер, имеет высшее образование. Мужчина устраивает артистку «на двести процентов».

Ранее Суханкина рассказывала о своем романе с женатым.