«Уши торчат везде»: Киркоров высказался о своем актерском таланте

Поп-король российской эстрады Филипп Киркоров признался, что не сыграет Гамлета на сцене из-за торчащих ушей. Певец прокомментировал свои роли и участие в популярных проектах.

В беседе с kp.ru звезда пожаловался на свои торчащие уши. Он считает, что именно из-за этого ему не светят яркие роли в театре.

«К сожалению, заячьи уши Киркорова торчат везде, поэтому короля Лира и Гамлета мне сыграть не суждено. Но самого себя играю», — высказался звезда.

Но Филипп с радостью соглашается на съемки в кино. Он рассказал, что присоединился к команде «Елок 10», потому что влюблен в новогоднюю тематику. Артист признался, что до сих пор верит в Деда Мороза, и сам несколько месяцев назад носил длинную белую бороду. Тогда его часто называли Сантой.

По словам Киркорова, такой образ был создан для клипа певицы Люси Чеботиной, где он сыграл эльфийского короля. Рассуждая об актерской профессии, он привел в пример Фаину Раневскую, у которой не было главных ролей. Зато она стала королевой эпизода.

«Я не тяну на себя лавры, что я король эпизода, но, мне кажется, мне хорошо удается играть мини-новеллы, которые дополняют большое кино», – поделился певец.

Ранее Филипп Киркоров рассказал, что мама хотела женить его на Миле Романиди.