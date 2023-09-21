Филипп Киркоров сделал неожиданное признание на вечеринке с Милой Романиди

Король отечественной эстрады Филипп Киркоров признался в неожиданном романе. Оказалось, что певца связывали отношения с коллегой Милой Романиди, передает kp.ru.

Исполнитель посетил вечеринку по случаю выхода видеоклипа на песню артистки «Какая ерунда». Киркоров является давним другом Романиди, поэтому пустился в воспоминания о совместном прошлом.

Так, певец напомнил, как в 90-х записал с Милой несколько дуэтов, а после сделал неожиданное для всех признание. Оказалось, что артистов связывали не только творческие отношения. Мама Киркорова и вовсе желала видеть Романиди в качестве своей невестки.

«Мама все время хотела меня женить: то на Азизке, то на Маше Распутиной, то на Миле. Но среди всех Мила была, конечно, фавориткой» — рассказал Филипп.

Мила тоже высказалась по этому поводу. По словам исполнительницы, мама Киркорова всегда встречала ее очень тепло и угощала пирогами. Звезды тогда не стали супругами, но на всю жизнь сохранили хорошие отношения.

Ранее Киркоров заявил, что стал по-настоящему счастливым человеком. У певца появилась вторая половинка, которая проживает с ним в подмосковном коттедже.