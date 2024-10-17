«Уши свернулись в трубочку»: Жуков пожаловался на современные каверы на «Руки Вверх!»

Лидер «Руки Вверх!» Сергей Жуков рассказал, что против практически всех каверов на песни группы. Об этом он заявил в интервью Юлии Меньшовой, опубликованном на YouTube.

Музыкант объяснил, что поклонники категорически против перепевок хитов коллектива. Артист подчеркнул, что сами члены группы скрупулезно относятся к лицензиям на исполнение своих песен.

Жуков отметил, что люди не представляют, как клены «Руки Вверх!» «спасли мир» от количества некачественных каверов.

«Просто об этом никто не знает, а мы спасли мир. Нам это пришлось послушать. Когда мне присылают, я сижу, у меня уши свернулись в трубочку. Я говорю: «Кто-нибудь услышал хоть одно слово, кроме мата? То есть нормальное?» Они такие: «Да, крошка моя». Единственное! Ну, молодые рэперы присылают», — высказался певец.

Знаменитость считает, что в создании каверов требуется «нежный и ласковый» подход, чтобы сделать все максимально красиво. Жуков привел в пример свои каверы на композиции Вячеслава Добрынина. Артист подошел к этим работам серьезно, поэтому они понравились даже композитору.

Ранее мы писали, что от имени «Руки Вверх!» собираются продавать воск для усов.