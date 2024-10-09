От имени «Руки Вверх!» собираются продавать воск для усов

Компания известного певца Сергея Жукова ООО «Руки вверх» подала заявку в Роспатент на регистрацию бренда. Об этом пишет агентство городских новостей «Москва».

Под маркой «Руки вверх beauty» собираются начать продавать парфюмерию, воск для усов, бальзамы и блески для губ, крем после бритья, шампуни и прочее. Музыкант зарегистрировал компанию в августе текущего года.

В настоящий момент информации о ценах на новую продукцию и местах ее продажи отсутствует.

Ранее Сергей Жуков признался, что русскую культуру невозможно убрать с мировой арены. Так певец отреагировал на новость о том, что 18-летний исполнитель Øneheart из РФ стал претендентом на номинацию премии «Грэмми».

Также Жуков объяснил, почему у его детей необычные имена.