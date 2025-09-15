«Уши режет. Это смешно, причем не только мне»: Ольга Зарубина обвинила Аллу Пугачеву во лжи в интервью

Ольга Зарубина ответила на высказывания Аллы Пугачевой в свой адрес и обвинила ее во лжи. В беседе с mk.ru певица заявила, что в новом интервью артистка во многом слукавила.

В новом интервью Екатерине Гордеевой* (признана иноагентом на территории РФ) Алла Пугачева возмутилась разговорами о том, что в своем время она перекрывала дорогу на сцену многим артистам. Среди звезд, утверждавших об этом, под первым номером певица назвала Ольгу Зарубину. Исполнительница хита «Миллион алых роз» заявила, что даже не знает песен артистки, и вспомнила об инциденте с фонограммой на концерте, после которого ту перестали снимать на ТВ.

Слова Аллы Пугачевой, которая позволяет себе пренебрежительно высказываться о коллегах, потрясли Ольгу Зарубину. Певица не стала отрицать: инцидент с фонограммой действительно был, но тогда она не могла петь по состоянию.

«Уши режет, как она пренебрежительно в целом говорит о людях. <…> Конечно, я попала под раздачу. Никого не беспокоило, что я до этого всегда пела живьем, а тут из-за болезни не могла даже говорить… Организаторы меня просто упросили выйти на сцену. Но я никогда не винила в этом Пугачеву», - заявила Ольга Зарубина.

Исполнительница хита «На теплоходе музыка играет» утверждает: в ходе интервью Алла Пугачева не раз лукавила, в том числе рассказывая о якобы непростых отношениях с руководством ТВ. Ольга Зарубина добавила: из-за связей артистки ее хиты практически не звучали на телевидении.

«Алла сказала, что боялась заходить на телевидение. Это просто смешно. Причем не только мне. Все разумные люди понимают, что это – ложь. Для нее как раз все двери были открыты. <…> И вот режиссер после песни «Так не должно быть» просто без причины поставил на мне крест», - отметила певица.

Артистка также пришла в недоумение от слов Аллы Пугачевой о том, что она не знает ее. Более того, Ольга Зарубина раскрыла: хит «Айсберг» изначально исполнила именно она, но конкурентка забрала его себе: «И то, что Алла говорит, что не знает меня и мои песни, – еще одно лукавство».

Певица заключила: «Алла всех знала. Но не учла одного: таланты пробьются все равно, как бы им ни мешали».

