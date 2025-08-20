«Страшный сон для любого артиста»: что ждет звезд-эмигрантов после возвращения в Россию

С начала СВО некоторые российские звезды покинули страну и обосновались за границей. Певица Ольга Зарубина считает, что, если артисты вернутся обратно, их ждет суровое наказание.

По мнению Зарубиной, народ ничего не потерял после отъезда российских знаменитостей. Артистка уверена, что эмигрировали за границу не самые лучшие звезды, которые уже давно забыты.

Ольга пояснила, что абсолютно не против проживания артистов за границей. Но говорить гадости про свою родину, где они долгое время выступали и зарабатывали — непозволительно, заявила победительница шоу «Суперстар!» mk.ru.

Как пояснила Зарубина, Пугачевой и другим сбежавшим звездам не стоит запрещать возвращаться на родину. Но Ольга уверена: оскорбленный народ не обеспечит им теплого приема, и звезд будет ждать суровое наказание — равнодушие.

«Вряд ли зрители их примут с распростертыми объятиями. И для них это будет самым серьезным наказанием. Равнодушие со стороны зрителя — это страшный сон для любого артиста», — сказала исполнительница «На теплоходе музыка играет».

Ранее Ольга Зарубина высказалась о скандальном концерте Сергея Лазарева в Сочи. Знаменитость считает, что певец нарушил психику детям.