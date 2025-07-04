Ущерб в 317 млн рублей: завершено расследование дела об афере с квартирой Ларисы Долиной

Завершено расследование дела об афере с квартирой народной артистки России Ларисы Долиной. Подробности сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Обвинение в мошенничестве предъявлено трем мужчинам: Артуру Каменецкому, Дмитрию Леонтьеву и Андрею Основу, а также Надежде Цырульниковой.

Преступная группа украла у исполнительницы хита «Погода в доме» 175 млн рублей и лишила певицу права на недвижимость стоимостью более 138 млн рублей. Общий ущерб от их действий составил 317,6 млн рублей.

По данным ведомства, Цырульникова обвиняется еще в трех аналогичных мошеннических схемах. Сделка по продаже недвижимости была оспорена в суде.

Напомним, квартиру купила у знаменитости Полина Лурье. При этом суд постановил вернуть певице Ларисе Долиной квартиру, но не обязал артистку вернуть полученные от покупательницы деньги. Из-за этого адвокат Лурье подала апелляционную жалобу.

Ранее президент Союза адвокатов России Игорь Трунов сообщил, что после апелляции суд может встать на сторону Лурье. Он размышлял, что покупательница, по сути, тоже стала жертвой, купив квартиру, которую не собирались продавать.