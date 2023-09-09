Ушел в себя и не торопится общаться: Вайкуле не знает, как помочь ставшему вдовцом Раймонду Паулсу

Лана Паула, супруга композитора Раймонда Паулса, ушла из жизни чуть более месяца назад. Народный артист СССР с трудом перенес смерть близкого человека. Он перестал общаться с коллегами и не торопится восстановить с ними контакт. Певица Лайма Вайкуле очень переживает за пожилого артиста, но тем не менее не может решиться на звонок ему, передает StarHit.

Латвийской артистке очень бы хотелось облегчить боль дорогому другу. Вероятно, мог бы помочь обычный телефонный звонок, но звезда не знает, какие именно слова подобрать в этот непростой для композитора момент. Вайкуле призналась, что после смерти Ланы до сих пор не общалась с вдовцом. Певица поддерживает контакт только с дочерью Паулса, так как с самим пианистом не только страшно встретиться, но и просто пообщаться по телефону.

«Мне страшно с ним встречаться. И как себя вести, я не знаю. Говорить об этом вроде невозможно, а не говорить — некрасиво. Вот как быть?!» — призналась исполнительница.

Незадолго до смерти Лана испытывала проблемы со здоровьем. Паулс делал все, чтобы облегчить страдания любимой женщины, но при этом и сам чувствовал себя не очень хорошо. Однако, несмотря на боль, композитор понимал, что в сложившейся ситуации необходимо только двигаться вперед.

При жизни Лана вспоминала историю знакомства с будущим мужем. По ее словам, концерт с участием Раймонда произвел на нее такое впечатление, что случилась любовь с первого звука.

Ранее стало известно, что Паулс не пустил певицу Аллу Пугачеву на прощание с умершей супругой. Ее, как и большинство остальных знакомых, попросили прийти на более масштабную траурную церемонию, которая состоялась позже.