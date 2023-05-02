«Кто-то устроил заговор»: Никас Сафронов о смерти Юдашкина и Зайцева

Широко известный на поприще русского живописного искусства художник-портретист Никас Сафронов оказался шокирован внезапным уходом Валентина Юдашкина и Вячеслава Зайцева.

Новость о кончине знаменитых модельеров изначально даже показалась живописцу выдумкой. «Как ушел из жизни? Юдашкин? Может быть вы его с Вячеславом Зайцевым перепутали? Как будто кто-то устроил заговор против них», — узнав грустные новости, всплеснул руками растерянный Сафронов.

Еще недавно кутюрье был желанным гостем на дне рождения Никаса. На торжество Валентин преподнес художнику три собственноручно сшитые шёлковые рубашки.

По словам Сафронова, тогда, 8 апреля, модельера было сложно узнать, так сильно сказалось на внешности проблемы со здоровьем.

Сам Сафронов о последней встрече с Юдашкиным вспоминает следующими словами:

«Выглядел он приятно, но при этом бледный. Было видно, что он очень сильно похудел, осунулся, я бы даже сказал, помолодел. Он тихо пришел, и я даже не заметил, как он тихо ушел. Посидел часа два-три», — цитирует художника издание «РИА ФАН».