Ушел в минус: Игорь Крутой рассказал о затратах на проведение «Новой волны-2024»

Композитор Игорь Крутой подвел итоги «Новой волны-2024» и назвал сумму, которую потратил на проведение фестиваля. По данным NEWS.ru, конкурс получается совсем невыгодным.

Музыкальный продюсер признался, что считает мероприятие очень затратным, которое еще и не окупается. Однако он продолжает из года в год им заниматься, так как это «сохранение его лица».

«20 лет проект выходит в эфир. И если он не выходит, это значит, что со мной что-то случилось: или я обанкротился, или меня обанкротили», - поделился Крутой.

По словам композитора, только привезти и разместить всех участников конкурса уже очень дорого. Также нужно оплачивать зал и техническое оборудование. Игорь Крутой подчеркнул, что в основном фестиваль продолжает существовать благодаря частным пожертвованиям. Причем некоторые поддерживают деньгами «Новую волну» исключительно из уважения к ее создателю.

Напомним, что «Новая волна-2024» прошла в Сочи и собрала многих отечественных звезд. Приехали даже тяжелобольной Андрей Губин и давно не выходившая в свет Ирина Аллегрова.

Ранее Ирина Аллегрова устроила переполох в Сочи на «Новой волне». Требовала убрать все камеры.