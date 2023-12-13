«Ушел у меня на руках»: певица Девятова рассказала о смерти любимого мужчины

Исполнительница Марина Девятова рассказала о том, как умирал ее любимый мужчина. Все произошло еще в молодости, тогда она встречалась с врачом по имени Максим. У него обнаружили рак мозга.

Отношения юной артистки и врача, который был старше нее, продлились всего полгода. Вскоре выяснилось, что у Максима прогрессирующий рак мозга. Несмотря на непоправимое заболевание, они старались наслаждаться жизнью вместе. Когда состояние избранника ухудшилось, он просил Девятову читать ему медицинскую литературу после потери зрения.

«Он всегда развивался, не стоял на месте», — вспоминала звезда в эфире передачи «Жизнь и судьба» с Борисом Корчевниковым на канале «Россия 1».

Артистка рассказала о последних моментах жизни любимого, как он ушел, дождавшись, чтобы она оказалась в реанимации.

«Максим ушел у меня на руках», – призналась девушка.

После страшной потери певице пришлось обратиться за психологической помощью. Певица вспоминает Максима с теплотой, описывая его как доброго и нежного человека.

Через некоторое время Девятова встретила своего нынешнего супруга Алексея Пигуренко. Их отношения не всегда были гладкими, но они осознали свою взаимную важность и приняли решение быть вместе. Сейчас пара воспитывает двоих детей: дочь Ульяну и сына Сашу.

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