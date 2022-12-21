Молодая мать Регина Тодоренко чуть не потеряла юбку, исполняя на сцене эротический танец

Имя телеведущей Регины Тодоренко все чаще мелькает в громких заголовках. Девушка, которая всего несколько месяцев назад во второй раз стала мамой, активно снимается и участвует в различных шоу. Минувшим вечером она была ведущей мероприятия, посвященного дню рождения известного журнала. Энергичная артистка не удержалась и пустилась в пляс прямо на сцене, чуть не потеряв юбку.

На светском вечере были звезды шоу-бизнеса и блогеры. Поэтому все, что происходило в зале, попало на камеру. В Сети появился ролик, на котором Регина в корсете и длинной юбке активно двигает задом, а в какой-то момент бросается на пол и танцует нижний брейк. Во время исполнения движений у знаменитости немного съехала юбка, оголив ее прелести.

«Чтобы вы понимали, это кормящая мать», — отметил коллега Тодоренко.