Молодая мать Регина Тодоренко чуть не потеряла юбку, исполняя на сцене эротический танец
Фото: Tarakanov Vadim/East News
Имя телеведущей Регины Тодоренко все чаще мелькает в громких заголовках. Девушка, которая всего несколько месяцев назад во второй раз стала мамой, активно снимается и участвует в различных шоу. Минувшим вечером она была ведущей мероприятия, посвященного дню рождения известного журнала. Энергичная артистка не удержалась и пустилась в пляс прямо на сцене, чуть не потеряв юбку.
На светском вечере были звезды шоу-бизнеса и блогеры. Поэтому все, что происходило в зале, попало на камеру. В Сети появился ролик, на котором Регина в корсете и длинной юбке активно двигает задом, а в какой-то момент бросается на пол и танцует нижний брейк. Во время исполнения движений у знаменитости немного съехала юбка, оголив ее прелести.
«Чтобы вы понимали, это кормящая мать», — отметил коллега Тодоренко.
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Импровизация Регины вызвала шок у присутствующих. Но девушка сорвала громкие овации. Правда, пользователи Сети посчитали, что звездная мама ведет себя слишком вызывающе.
Неизвестно, был ли на вечеринке законный супруг телеведущей, певец Влад Топалов. Ранее мы писали о том, что 37-летний артист очень изменился. Он перестал скрывать седину и отрастил густую бороду. Многие поклонники считают, что это связано с проблемами в семье. Они замечают, что Регина очень много работает, а ее муж только и делает, что сидит дома.