«Ушел он мучительно»: Отар Кушанашвили высказался о смерти Тиграна Кеосаяна

Журналист Отар Кушанашвили после смерти Тиграна Кеосаяна заявил о разногласиях с режиссером и вспомнил, что когда-то они были близкими товарищами.

«Ушел он мучительно, и это меня очень печалит. Мои соболезнования семье... Светлая память. Наши разногласия не имеют сейчас никакого значения. Сейчас тяжело его семье», — заявил Отар в своем Telegram-канале.

Кушанашвили подчеркнул, что смерть Кеосаяна его опечалила. Журналист при этом заверил, что память о годах дружбы наполняет его светлой грустью.

«Понятно было, что нас мало что могло связывать», — отметил Отар.

Напомним, Кеосаян скончался в ночь на 26 сентября после девяти месяцев в коме. В январе он пережил клиническую смерть. Проблемы со здоровьем были связаны с сердцем. Врачи не делали никаких прогнозов. На момент смерти телеведущему было 59 лет.

