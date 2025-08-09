«Ушел накануне дня рождения сына»: бывшая жена Ивана Краско заявила о мистическом совпадении в его смерти

Бывшая жена Ивана Краско вышла на связь после новости о смерти актера. В беседе с NEWS.ru Наталья Вяль заявила о мистическом совпадении в уходе артиста.

Третья супруга Ивана Краско призналась, уже давно не общалась с актером, но их сыновья всегда поддерживали связь с отцом. По словам художницы, именно Иван и Федор помогали артисту «держаться на земле», когда в 2006 году он потерял старшего наследника.

Наталья Вяль обратила внимание на мистическое совпадение в смерти бывшего мужа — он скончался 9 августа, за сутки до дня рождения покойного сына Андрея.

«Иван Иванович ушел накануне дня рождения старшего сына, 10 августа. Андрей Краско — приснопамятный. Андрюша дал имя нашему старшему сыну Ване. Андрей просил, чтобы мы Ивана назвали в честь отца. Когда не стало Андрея, то Иван Иванович признавался, что младшие сыновья помогают ему держаться на земле, иначе бы он не пережил потерю сына», — отметила экс-супруга Ивана Краско.

Вспоминая об актере, Наталья Вяль также рассказала, что он «сильно поник», когда потерял зрение: «Он не мог заниматься своим столярным ремеслом, не мог уже читать, что он делать любил. В кино его, к сожалению, давно не приглашали, а это придало бы ему сил и бодрости». Собеседница издания добавила, что, несмотря на тяжелую болезнь, Иван Краско до последнего стремился на сцену и еще в апреле этого года играл в театре.

«Иван Иванович выходил на сцену еще в апреле, пока мог туда выходить. Так что он ушел в больницу практически со сцены, как и мечтал, играть до последнего», — заключила Наталья Вяль.

Напомним, старший сын Ивана Краско умер 4 июля 2006 года от сердечной недостаточности, ему было 48 лет. Народный артист России признавался, что так и не смог смириться с утратой: «Для меня Андрюша до сих пор никуда не ушел. Я часто с ним беседую, как ни странно, он до сих пор нам помогает». Актер пережил своего ребенка на 15 лет и скончался 9 августа в возрасте 94 лет от осложнений, вызванных инсультом и онкологическим заболеванием желудочно-кишечного тракта.

