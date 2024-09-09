«Ушел из жизни великий человек»: российские звезды почтили память Александра Маслякова

На 83-м году жизни умер легендарный телеведущий КВН Александр Масляков, внесший большой вклад в развитие юмора на отечественном телевидении. Память мэтра почтили звезды российского шоу-бизнеса в своих социальных сетях.

Телеведущая Екатерина Стриженова отметила, что Масляков создал целую Планету, вырастил несколько поколений юмористом и сделал все, чтобы россияне громко смеялись.

Ольга Бузова вспомнила, как в детстве с родителями ждала каждый выпуск КВН. Потом программа начиналась, Масляков выходил и объявлял голосом о ее начале. Телеведущая призналась, что мечтала хотя бы разок попасть на игру, и ей удалось сделать — звезда оказалась сразу в жюри. Она поблагодарила Маслякова за добрые слова, за свободу юмора.

«В каждом шоу, сериале или кино на нашем ТВ, есть частичка Вас. Именно из школы КВН выросли многие кто сейчас пишут сценарии, шутят и делают нашу жизнь ярче. Мы Вас очень любим и никогда не забудем», — написала знаменитость.

Пелагея назвала телеведущего родным человеком и настоящей легендой. Певица поблагодарила его за все, отметив, что никогда не забудет все, что он сделал для нее.

Михаил Галустян также сказал спасибо Маслякову за то, что он сделал для КВН и юмора.

«Мы сохраним о вас светлую память. Ушел из жизни великий человек, легенда», — написал он.

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