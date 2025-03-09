Ушел из жизни народный артист России Юрий Томилин: подробности

На 72-м году жизни скончался народный артист России Юрий Томилин. О его смерти сообщает Тамбовский драматический театр в социальной сети «ВКонтакте».

Артист скончался после борьбы с тяжелым недугом, характер которого не уточняется.

«Его уход — невосполнимая утрата не только для нашего театра и Тамбовщины, но и для всей театральной России, где его талант и преданность искусству были признаны и оценены по достоинству», — сообщается в некрологе.

По словам коллег, артист мог удивительно перевоплощаться в другого человека, примеряя на себя чужие «я». За его игрой было интересно наблюдать — артист ни на секунду не выходил из роли. Юрий Томилин сыграл Бумбараша в «Бумбараше», Анучкина в «Женитьбе», Телегина в «Дяде Ване», Санчо Пансу в «Человеке из Ламанчи» и множество других ролей.

Юрий Томилин был наставником для молодых актеров, вдохновлял их на творчество и самосовершенствование.

Прощание с артистом пройдет 11 марта в 11.00 на сцене Тамбовского драматического театра.

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