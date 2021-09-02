Диана Гурцкая объяснила причину, почему ее сын бросил школу

Заботливые мама и папа хоть и поддержали начинания сына, все равно держат руку на пульсе. Подготовка к поступлению — серьезная нагрузка для молодого организма, а обучение и подавно: «Иное расписание, пары вместо уроков — все по-взрослому. Переживаем, конечно, но лучше сделать и сожалеть, чем не сделать и сожалеть!», — мудро заключила Диана.

Интересно, что у исполнительницы есть личный пример, когда она чуть не отказалась от мечты о музыкальной карьере. Когда-то учителя школы отговорили ее от получения высшего музыкального образования, о чем она потом сильно жалела: «Тогда я была ребенком и учительницу послушалась. Но с тех пор, когда слышу "ты не сможешь", делаю все, чтобы осуществить мечту», — рассказывала артистка в интервью для «7Дней».