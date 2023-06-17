Ушел из жизни актер из сериалов «Кухня» и «След»

Дмитрий Сапронов, наиболее известный своими ролями в сериалах «Кухня» и «След» ушел из жизни.

Отмечается, что актеру через месяц должно было исполниться 51 год. О причине смерти не сообщается, но известно, что это случилось во сне, пишет «Российская газета».

Прощание будет проходить 18 июня в 10:30 в Москве по адресу: улица Будайская, дом 2, строение 13. Похороны состоятся в тот же день.

Напомним, что Сапронов с детства тяготел к сцене. Мечтая стать актером, он окончил актёрское отделение Ростовского филиала Санкт-Петербургского университета культуры и искусства.

С 2010 года Дмитрий стал известен на российских телеэкранах. Артист участвовал во многих телепроектах, среди которых «Карпов», «Истребители», «Товарищи полицейские», «Пятая стража» и многие другие.

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