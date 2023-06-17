Еле ходит: 88-летний Ширвиндт в тяжелом состоянии попал на видео

Советский актер Александр Ширвиндт через месяц планирует отпраздновать свое 89-летие. Артист редко выходит в свет, поэтому гости сами приедут к нему в загородный дом в Подмосковный стародачный поселок НИЛ (Наука, Искусство, Литература).

За самочувствием Александра Анатольевича наблюдает его 64-летний сын Михаил. На днях мужчина выложил в Сеть видео, где пожилой актер медленно идет по улице, а в руках у него палки для скандинавской ходьбы.

На кадрах стало видно, что движения Ширвиндту даются с трудом — он еле ходит.

«Папа осваивает спортивный стиль!», — рассказал Михаил, пишет PROZVEZD.

Также Михаил признался, что планирует заняться съемками документального мемуарного фильма об отце для своего канала на Ютубе.

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