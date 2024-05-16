«Пытается что-то делать»: Владимир Пресняков впервые высказался о жизни сына от Орбакайте в США

Певец Владимир Пресняков долгое время старался не комментировать отъезд старшего сына Никиты в США. Однако недавно впервые решил высказаться. Оказалось, что он поддерживает связь с наследником и следит за его успехами.

В 2022 году сын артистки певицы Орбакайте тайно покинул Россию из-за угрозы мобилизации. Свою эмиграцию он до сих пор не обсуждает, но и о возвращении не говорит. Никита перевез за границу жену, нашел там новую работу и даже вернулся к сцене. Так что, вполне вероятно, что домой он еще долго не поедет.

Выяснилось, что поддерживает Никиту не только звездная мама, которая живет на две страны, но и отец. Владимир Пресняков признался, что надеется на успех сына в США.

«Конечно, я общаюсь, это же мой сын… Он пытается что-то делать. Хочу, чтобы все получилось… Вроде все нормально», - цитирует слова певца «7Дней.ru».

Напомним, что первое время Никита Пресняков занимался съемкой клипов в США, но недавно вновь вернулся к музыке. Он анонсировал даже небольшой тур по городам с каверами хитов.

Ранее Никита Пресняков обратился за помощью к матери Кристине Орбакайте, чтобы продать билеты на концерт.