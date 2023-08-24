Ушел и не вернулся: в Питере ищут основателя группы «Алиса» Андрея Шаталина

В Питере пропал экс-гитарист и основатель группы «Алиса» Андрей Шаталин, об этом сообщает телеканал «360».

По словам близких, мужчина вышел в магазин 22 августа и не вернулся. Родственники не хотели придавать случай пропажи Шаталина огласке, поэтому о случившемся стало известно только спустя два дня, об этом рассказали в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».

«Они еще вчера вечером хотели не распространять информацию, но утром решили, что все-таки стоит выложить ориентировку», — объяснила пресс-секретарь отряда Евгения.

В поисковой службе добавили, что мужчина давно не играет на гитаре и не поддерживает связь с участниками группы «Алиса». По словам Евгении, проблем с памятью у мужчины нет. Согласно ориентировке, Шаталин в день пропажи был одет в черную кожаную куртку, черные брюки и темно-зеленую кепку.

Когда журналисты решили узнать в пресс-службе группы, знают ли они о пропаже основателя, пресс-секретарь группы Александра Панфилова вышла из себя и назвала вопросы «тупыми».

«Более тупых вопросов не придумали? Если бы что случилось, я бы, наверное, куда-нибудь сообщила. О, боже, ну перестаньте, ну это так странно. Ну что вы хотели знать? Займитесь делом», — нагрубила она журналистам.

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