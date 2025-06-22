Ушедшую в 19 лет на фронт бабушку Ирины Шейк наградили почетным орденом

В годы Великой Отечественной войны бабушка российской модели Ирины Шейк (настоящее имя Ирина Шайхлисламова) Галия Шайхлисламова была разведчицей. За свои заслуги она получила орден Отечественной войны II степени, сообщают РИА Новости.

Бабушка модели добровольна ушла на фронт в 19 лет и встретила День Победы в Австрии. После окончания войны работала на элеваторе. Галия Шайхлисламова прожила до 90 лет и скончалась в Башкортостане.

Орден Отечественной войны вручали военнослужащим, в том числе партизанским отрядам, проявившим в боях особую храбрость, стойкость и мужество. Также им награждали солдат, способствовавших успеху боевых операций Красной армии.

Детство будущей топ-модели прошло в Еманжелинске Челябинской области. Во время учебы в колледже Челябинска Ирине предложили стать моделью. С 2005 года она начала работать в Европе, а затем в США.

Ранее Ирина Шейк избавилась от элитной квартиры в Нью-Йорке. Звезде удалось продать недвижимость за 265 млн рублей.