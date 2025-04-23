Модель Ирина Шейк продала шикарную квартиру в Нью-Йорке: подробности

Российская топ-модель Ирина Шейк нашла покупателя на просторные апартаменты в Нью-Йорке. Звезде удалось продать недвижимость за 265 млн рублей.

Дуплекс в элитном районе Вест-Виллидж Шейк купила за 1,96 млн долларов в 2010 году, когда встречалась с португальским футболистом Криштиану Роналду.

В прошлом году Ирина выставила квартиру на продажу за 4,2 млн долларов, но покупатель так и не нашелся. Звезде пришлось снизить цену на 1 млн долларов, до 3,25 млн долларов (265 млн рублей в пересчете на наши деньги), пишет New York Post.

В квартире площадью 225 кв. метров дубовые полы, панорамные окна, а высота потолков достигает 3,5 метров. Внутри расположены три спальни и три ванные комнаты. Одну из спален топ-модель переоборудовала под гардеробную, чтобы ей можно было размещать одежду и обувь. Над дизайном интерьера работала Лора Кирар.

Апартаменты Ирины оборудованы системой «умный дом»: в нем можно дистанционно регулировать освещение, температуру воздуха и воды.

Ранее сообщалось, что модель возобновила отношения с футболистом Томом Брэди. Однако практически сразу же после этого его увидели с другой женщиной.