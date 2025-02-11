Ушедшей в монастырь звезде фильма «Чародеи» Екатерине Васильевой понадобилась экстренная помощь врачей

Актрисе Екатерине Васильевой понадобилась экстренная помощь врачей. Как сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, у звезды фильма «Чародеи» обострился панкреатит.

Отмечается, что 79-летней артистке стал плохо, когда она находилась в своей квартире. Она пожаловалась на боли в животе. Приехавшие на вызов медики диагностировали воспаление поджелудочной железы.

Врачи оказали пациентке необходимую помощь и предложили госпитализацию, но Васильева отказалась. Она приняла решение проходить дальнейшее лечение дома. Состояние актрисы на данный момент не уточняется.

Напомним, что Екатерина Васильева уже давно не снимается в кино. В молодости она снялась в фильмах «Обыкновенное чудо», «Соломенная шляпка» и «Черная молния». А в 2021 году ушла в монастырь. Впервые за долгое время актриса появилась на публике в начале этого года. Она пришла на похороны коллеги Евгении Добровольской.

Ранее Екатерина Васильева назвала причину одиночества Евгении Добровольской.