$30 тысяч за «потную маечку» солисток: директор «Фабрики» рассказал о нелепых предложениях фанатов

За «потную маечку» солисток группы «Фабрика» предлагали 30 тысяч долларов. Об этом рассказал концертный директор коллектива Дмитрий Курашев.

В интервью порталу PROZVEZD мужчина поделился интересными историями из своей работы.

«Мне предлагали 30 тысяч долларов за маечку, в которой выступала одна из солисток «Фабрики». При чем, этот человек просил ни в коем случае ее не стирать после выступления», — рассказал он.

Курашев признался, что отказался от такого предложения. Он пояснил, что маечка — элемент концертного костюма, и этот ансамбль никак нельзя нарушать. С участницами коллектива они потом посмеялись над этой историей.

«За один только ужин каждой из участниц группы «Фабрика» предлагали и машины, и дома, и баснословные суммы денег. Да и до сих пор это происходит, хоть в коллективе уже и произошло много замен», — добавил он.

Директор коллектива добавил, что ему зачастую приходится общаться с поклонниками, которые часто бывают в нетрезвом виде. Но изначально он принял решение, что девушки «Фабрики» не продаются.

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