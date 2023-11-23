«Карма многое решает»: певица Ирина Тонева мечтает забеременеть

46-летняя солистка группы «Фабрика» Ирина Тонева с 2017 года состоит в браке с хореографом Алексеем Биржу. У пары нет детей, но артистка не теряет надежды стать матерью.

«Как Бог решит. Я делаю все, что в моих силах. Но карма многое решает! Я надеюсь на то, что все получится», — рассказала Тонева в интервью порталу PROZVEZD.

Тонева призналась, что 12 лет не ест рыбу и мясо. Но она не считает, что в этом секрет ее молодости — для своих лет певица выглядит очень хорошо.

Помимо этого, каждый день певица медитирует. Она старается отключать все гаджеты, чтобы побыть наедине со своими мыслями и «послушать Бога внутри».

«Бог един и важно ощущать в себе божественное начало, видеть его в каждом человеке. Тогда можно понаблюдать, а будет ли в тебе рождаться агрессия, если понимаешь, что вот в другом человеке тоже есть часть Бога», — добавила она.

Напомним, ранее Ирина Тонева рассказала о жизни бывшей коллеги Саши Савельевой под бомбежками в Израиле. По словам артистки, они поддерживают дружеские отношения и часто созваниваются.