«Карма многое решает»: певица Ирина Тонева мечтает забеременеть
Певица Ирина Тонева призналась, что мечтает забеременеть.
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46-летняя солистка группы «Фабрика» Ирина Тонева с 2017 года состоит в браке с хореографом Алексеем Биржу. У пары нет детей, но артистка не теряет надежды стать матерью.
«Как Бог решит. Я делаю все, что в моих силах. Но карма многое решает! Я надеюсь на то, что все получится», — рассказала Тонева в интервью порталу PROZVEZD.
Тонева призналась, что 12 лет не ест рыбу и мясо. Но она не считает, что в этом секрет ее молодости — для своих лет певица выглядит очень хорошо.
Помимо этого, каждый день певица медитирует. Она старается отключать все гаджеты, чтобы побыть наедине со своими мыслями и «послушать Бога внутри».
«Бог един и важно ощущать в себе божественное начало, видеть его в каждом человеке. Тогда можно понаблюдать, а будет ли в тебе рождаться агрессия, если понимаешь, что вот в другом человеке тоже есть часть Бога», — добавила она.
Напомним, ранее Ирина Тонева рассказала о жизни бывшей коллеги Саши Савельевой под бомбежками в Израиле. По словам артистки, они поддерживают дружеские отношения и часто созваниваются.