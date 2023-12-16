Актер Минекаев из «Слова пацана» вышел на связь после слухов о госпитализации

Актер Рузиль Минекаев, сыгравший Марата в нашумевшем сериале «Слово пацана», опроверг появившуюся в Сети информацию о его госпитализации из-за проблем со здоровьем.

Артист опубликовал короткий видеоролик в своем Telegram-канале и сообщил поклонникам, что находится в Москве.

«Если что, я не умер, я в Москве. Чай, вот, пью», - сказал Рузиль.

Он заверил, что чувствует себя отлично и призвал не верить фейкам. Кроме того, Минекаев подчеркнул, что никогда не говорил о наличии «секретной серии» и пересъемках сериала. Актер отметил, что кто-то с помощью нейросети использовал его образ.

«Не ведитесь. Это неправда. Но на самом деле очень похоже. Я заценил», — приводит слова Минекаева Газета.Ru.

Недавно в Сеть слили черновые варианты 7 и 8 серий «Слова пацана», а 14 декабря в онлайн-кинотеатрах появилась официальная версия предпоследнего эпизода, которая немного отличалась от того, что увидели зрители до окончательного монтажа.

Ранее журналистка Анна Монгайт*(Признана иноагентом на территории РФ) сообщила, что финал нашумевшего сериала «Слово пацана» все-таки был переснят. Об этом ей рассказал автор книги, по которой и был создан проект, Роберт Гараев.

*(Признана иноагентом на территории РФ)