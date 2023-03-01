«Уровень нашего сельского ДК»: провалившаяся в Израиле Вайкуле предлагает себя российским бизнесменам

Певица Лайма Вайкуле уже долгое время не приезжает в Россию с концертами и делает скандальные заявления, из-за которых от нее отворачивается русскоязычная аудитория. Недавно после борьбы с онкологией артистка вновь начала гастролировать, и одной из первых ее остановок стал Тель-Авив. Только вот даже несмотря на продолжительное отсутствие на сцене, полный зал собрать у вокалистки не получилось, и ее возвращение назвали полным провалом.

Журналист Михаил Шахназаров считает, что Лайма сама себя «закапывает» не только скандальными высказываниями, но и действиями. Певица дала интервью Ксении Собчак, и сотрудник прессы убежден, что это огромная ошибка Вайкуле, учитывая обстоятельства, в которых она находится. Ведь все, что она скажет, будет обсуждаться со всех сторон и разобрано на цитаты.

Также Шахназаров высмеял и недавний концерт исполнительницы в Израиле. Он заявил, что это был уровень сельского дома культуры, а не Лаймы Вайкуле, собиравшей в России стадионы.

«А концерт в Тель-Авиве — это уровень нашего сельского ДК. Кто пойдет туда ее слушать? Молодежь там предпочитает израильскую эстраду», - уверен журналист.

Для Михаила не понятно, почему Вайкуле так активно идет против России, ведь сама довольно охотно продолжает соглашаться здесь зарабатывать. По его словам, совсем недавно она была совсем не против за большой гонорар предложить свое выступление российскому бизнесмену.

«Недавно одному бизнесмену в Москве предложили: «Ты не будешь против, если на корпоративе Лайма выступит?» То есть заработать в России она не прочь», - рассказал Шахназаров в YouTube-шоу «Полный абзац».

Отметим, что во время концерта в Тель-Авиве многие зрители заметили, что Лайма Вайкуле нетвердо стояла на ногах, что натолкнуло поклонников на мысль, что певица не до конца оправилась после болезни.