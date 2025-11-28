«Урок для меня»: Максим Фадеев рассказал, что изменит в работе после ситуации с SHAMAN на «Интервидении»

Продюсер и автор Максим Фадеев пересмотрел поход к работе после случая с певцом SHAMAN на «Интервидении». В интервью изданию «Коммерсант» он рассказал, что отныне будет отслеживать исполнение своих композиций другими артистами.

Фадеев после «Интервидения» заявил, что певцу SHAMAN нужен был более простой номер для концентрации на вокале. Однако Ярослав Дронов появился перед зрителями на тросах, и это физически препятствовала чистому исполнению песни.

«Этот опыт стал для меня важным уроком. Отныне моя музыка не будет звучать без моего непосредственного участия на всех этапах», — заявил продюсер.

При этом Фадееву больно смотреть на отечественную эстраду. Максим считает, что положение дел настолько плохо, что ему пора открывать собственную музыкальную школу.