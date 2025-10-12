«Настоящих артистов не осталось»: Максим Фадеев заявил, что ему «больно смотреть» на отечественную эстраду

Продюсер Максим Фадеев заявил о планах открыть собственную музыкальную школу из-за плачевного состояния современной российской эстрады.

Фадеев поставил перед собой задачу поднять уровень современных артистов, поскольку он, по мнению продюсера, оставляет желать лучшего.

«Понимаете, сейчас на эстраду смотреть больно. Очень. Потому что настоящих артистов почти не осталось», — приводит слова композитора ТАСС.

Продюсер поделился планами открыть собственную музыкальную школу, в которой будут заниматься «настоящие артисты». Фадеев признался, что давно мечтал об этом и, наконец, его желание сбудется. В качестве основы он собирается взять советскую старую школу, но адаптировать ее под современные реалии, чтобы ученики смогли освоить программу за 4−5 лет.

По словам Фадеева, развитие музыкального образования является основным условием для возрождения отечественной эстрады.

