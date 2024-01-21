«Началась депрессия»: Лион Измайлов сообщил о разводе с супругой

Сатирик Лион Измайлов рассказал, как разводился с супругой из-за матери. Об этом он сообщил в программе «Секрет на миллион» на НТВ.

По словам Лиона Измайлова, его многолетний брак с нынешней супругой мог закончиться всего лишь спустя три года после свадьбы. Все дело было в том, что возлюбленные жили вместе с матерью Измайлова.

«Две женщины в одной квартире, у каждой свой характер. Мне бы, дураку, снять квартиру, но я мать не мог оставить, у нее год назад ушел муж из жизни. А потом мама заболела, и я стал совсем психованным. Я был в общении совсем не очень. И мы разошлись», — вспомнил он.

Измайлов рассказал, что уже спустя пять месяцев после официального развода он нашел в почтовом ящике открытку со словами «не отрекаются любя».

«Когда я с ней расстался, был жизнерадостный, веселый. Потом все грустнел и грустнел. Затем у меня депрессия началась. Потому что ее не было рядом со мной. У меня что-то не ладилось», — объяснил сатирик.

В итоге брак удалось спасти — возлюбленные снова поженились и счастливо живут вместе до сих пор.

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