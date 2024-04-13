«Уродское направление в музыке»: Сергей Шнуров раскритиковал ДДТ и Земфиру*

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров раскритиковал ДДТ и Земфиру* (признана иноагентом на территории РФ). Об этом сообщает Наше радио.

У музыканта решили узнать о том, как он относится к своим коллегам. В итоге он похвалил Егора Летова, но раскритиковал лидера группы ДДТ Юрия Шевчука.

«ДДТ — это, на мой взгляд, вообще какое-то уродское направление в истории музыки, во всей человеческой. Я просто очень не люблю людей, которые начинают учить. Шевчук стал абсолютно таким: „Это нужно так, это нужно этак…“» — рассказал он.

Досталось еще и певице Земфире*, которая, по мнению Шнурова, создает на сцене «миф о гениальности» артистов.

«Злая певица Земфира*из песни „Интеграл“ — это было смешно. Земфира** — это антитеза тому, что делаем мы. Вера в настоящее чистое искусство. Представление о сцене как о сакральном служении. Это то, что я постоянно деконструирую», — объяснил музыкант.

Ранее мы писали о том, что Сергей Шнуров прокомментировал выводы экспертизы его песни о губернаторе Санкт-Петербурга.

*признана иноагентом на территории РФ.