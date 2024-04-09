«Будь моя воля»: Сергей Шнуров прокомментировал выводы экспертизы его песни о губернаторе Санкт-Петербурга

Певец Сергей Шнуров прокомментировал итоги экспертизы его песни «Покаянная» о губернаторе Санкт-Петербурга Александре Беглове. Артист заявил о солидарности с полученным выводами.

Реакцию исполнителя приводит РБК.

«С заключением уважаемых экспертов полностью солидарен. В спорах о репутации, будь моя воля, я бы учитывал ее наличие», - сообщил Шнуров изданию и намекнул на ее отсутствие.

Композицию 2022 года проверяли после внимания МВД. В песне Шнуров признавался в любви к губернатору.

Эксперты сделали вывод, что композиция носит саркастический характер и может повлиять на отношение людей к губернатору, отразиться на репутации.

Ранее стоматолог оценила улыбку Сергея Шнурова. По словам специалиста, она обошлась артисту минимум в 2 млн рублей. Отмечалось, что певец дважды прибегал к тотальному протезированию и когда-то терял зубы, что могло быть следствием пародонтита.