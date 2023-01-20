«Уродская тетка»: Клара Новикова вспомнила свое первое впечатление об Инне Чуриковой

Актриса Клара Новикова поделилась своими воспоминаниями об умершей Инне Чуриковой. Звезда рассказала, что у нее сложилось неприятное первое впечатление об артистке. Об этом пишет MK.RU.

Новикова заявила, что впервые встретилась с ней в 1974 году в доме художницы Аллы Коженковой. В тот вечер она увидела хозяйку дома, Чурикову и Лию Ахеджакову, сидящими вместе. Артистке дамы показались «уродскими тетками».

Спустя время юмористка изменила свое мнения о Чуриковой. Клара подчеркнула, что потом для нее «не было никого красивей».

Актриса вспомнила, что на творческом вечере Ахеджаковой Чурикова оставила огромное впечатление. Инна сидела в зале в длинной белой вязаной кофте. Лия спросила у звезды, не хочет ли она что-нибудь сказать.

«Вышла на сцену Инна. И я больше ничего не видела, понимаете? Икона стояла! Красивей я не видела актрисы, чем Инна. Просто фантастика!» — заявила Новикова.

Также юмористка отметила, что в истории нашей страны было два великих актера: Иннокентий Смоктуновский и Инна Чурикова.

Она добавила, что до последней минуты своей жизни будет восторгаться покойной.

Напомним, что прощание со знаменитой актрисой Инной Чуриковой состоялось 17 января в Москве.