«Урод»: Олег Меньшиков записал видео после новостей о раке

Актер Олег Меньшиков записал видео после новостей о раке. 64-летний артист процитировал строки из стихотворения Омара Хайяма и улыбался в камеру. Кадры он опубликовал в соцсетях.

Напомним, что СМИ сообщали об обнаружении у артиста страшной болезни. Сообщалось, что у него нашли рак, а сейчас Олег якобы проходит курс специальной терапии. Отмечалось, что в последнее время мужчина сильно изменился – исхудал и облысел, а также начал носить мешковатую одежду.

Сначала агент Меньшикова опровергла информацию о раке у актера, а после на эту тему высказались в театре. Сам актер не остался в стороне и тоже решил снять себя на видео. Поклонники решили, что обращался он именно к представителям прессы, так как обычно звезда редко появляется в соцсетях.

«Урод над красотой смеется, тупой — над гением творца. Предавший в верности клянется, Продавший мило улыбнется, а сплетник гордый, как овца. И нет начала и конца», – сказал на кадрах знаменитость.

В конце ролика Олег улыбнулся. Многие отметили, что он выглядел вполне здоровым и счастливым.