«Ура, девочка»: Илья Авербух рассекретил имя дочери

У актрисы Лизы Арзамасовой и фигуриста Ильи Авербуха родилась дочь, ей дали имя Лия. Об этом первым сообщил глава семейства в соцсетях, пост продублировала его жена.

«Ну здравствуй, Лия! Мы будем очень стараться. Спасибо, любимая, за нашу девочку», - написал Авербух.

Поклонники стали поздравлять пару. «Ура, девочка», «Чудо», «Какое счастье», - писали под постом.

Семью поздравляют российские звезды. Певица Катя Лель написала: «Ура, с доченькой вас, дорогие! Счастья и радости малышке». Жена певца Олега Газманова Марина отметила: «В какой день родилась девочка! Сегодня день трех восьмерок – 888 – считается ангельским. Вот и лишних слов не надо».

О рождении второго ребенка у Арзамасовой и Авербуха стало известно 8 августа. Пара также воспитывает общего сына Льва.