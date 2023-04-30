«Ура»: дети Аллы Пугачевой покидают Израиль

Дети Аллы Пугачевой улетели в Париж.

Алла Пугачева выложила в социальные сети пост, где поделилась своей радостью: 9-летние Лиза и Гарри отправляются в Париж.

Планы у детей самые простые: встреча с папой и посещение «Диснейленда».

Сообщая подробности этой поездки, Газета.Ru приводит краткий перечень вещей, которые сын Максима Галкина* (признан по решению Минюста лицом, выполняющим функции иностранного агента) захватил с собой. Не считая подарка отцу, это сплошная электроника: шесть фотокамер, ноутбук, телефон и зарядные устройства.

Предполагается, что малышей в перелете по маршруту Тель-Авив – Париж сопровождает няня. «Три счастливых дня в Париже! Ура!» - пишет по этому случаю Алла Пугачева.

Ранее мы сообщали, что информация Стаса Борецкого о якобы совершенной им покупке замка звездной семьи в дереве Грязь не соответствует действительности.