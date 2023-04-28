Никаких сделок с замком не было: правда об особняке Аллы Пугачевой в Грязи наконец всплыла

Замок певицы Аллы Пугачевой и ее супруга Максима Галкина* (признан иноагентом на территории РФ) не продан. Никаких сделок с недвижимостью в последнее время не регистрировалось.

Об этом узнал Telegram-канал Mash.

По его данным, информация о продаже замка – неправда. Шоумен Стас Барецкий не является новым владельцем дома.

До сих пор недвижимостью площадью около 3 тысяч квадратных метров с 20 комнатами владеет Галкин*.

Более того, персонал в доме продолжает работать, как раньше. При этом собственников давно не было видно.

Барецкий не ответил на телефонные звонки - журналисты хотели взять комментарий по поводу ситуации.

Ранее он сообщал, что приобрел дом за 450 млн рублей. Стороны долго торговались о цене замка – по некоторым данным, звездные супруги планировали выручить 700 млн.